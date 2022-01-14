الشرطة الاتحادية تنفي تكليف قائد جديد لها

نفت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، يوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تكليف قائد جديد لقوات الشرطة الاتحادية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “وراء نشر هكذا أنباء كاذبة هو أهداف مغرضة”، مؤكدة أن “القائد الفريق صالح ناصر العامري، مازال يمارس مهام عمله كما عهده ابناء شعبنا العراقي، وهو من خيرة الضباط الذين مثلوا المؤسسة الأمنية”.

وتابعت، أن “الجهات المختصة في القيادة تحتفظ بحق الرد على كل من روج ونشر هكذا انباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني”، داعية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى “ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي للقيادة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط