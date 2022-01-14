مخاوف الفيضانات تدفع تربية أربيل لاتخاذ قرار جديد بشأن الامتحانات

قررت مديرية التربية في محافظة أربيل يوم الجمعة تأجيل موعد الامتحانات ساعة واحدة غدا السبت خشية ازدحام الطرق من احتمال ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها “قررت جعل موعد الامتحانات في الساعة التاسعة والنصف بدلا من الثامنة والنصف صباحا في جميع المدارس التي يؤدي فيها الطلبة امتحانات نصف السنة”.

وأضافت، “في حالة حدوث فيضانات أو مشاكل في حركة المرور بسبب الانواء الجوية، نطالب اولياء الامور بعدم ارسال ابنائهم الى المدراس، ونطمئنهم بانه سيتم تعويضهم لاحقا”.

وكانت أربيل قد أعلنت الخميس حالة الطوارئ جراء ارتفاع منسوب مياه الأمطار في أحياء المدينة، كما قررت مديرية تربية أربيل تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة الخميس إلى يوم غد السبت.

وبدأت امتحانات نصف السنة في عموم اقليم كوردستان يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى العشرين من الشهر الحالي.

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، اجتاحت سيول الأمطار عدة أحياء في مدينة أربيل وتسبب بمصرع 11 شخصاً وفقدان طفل رضيع، وخسائر مادية كبيرة.

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