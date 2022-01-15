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أربيل تكشف تفاصيل جديدة عن عصابة السيارات وتؤكد استمرار حملة النوادي الليلة

أعلن المتحدث باسم شرطة محافظة اربيل هوكر عزيز يوم السبت عن تفاصيل جديدة تتعلق بعصابة نصب واحتيال استولت على سيارات حديثه لمجموعة من الأشخاص، مؤكدا استمرار الحملة على النوادي الليلية المخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وقال عزيز في مؤتمر صحفي عقده في اربيل اليوم، “نحن على استعداد تام لتنفيذ أي توجيه يصدر من المراجع العليا المتمثلة بوزارة الداخلية، القضاء، ومحافظة أربيل تجاه النوادي الليلية المخالفة إلى أن تلتزم بتطبيق التعليمات بشكل صحيح”.

وعن حادثة العصابة وسرقة العجلات في اربيل قال المتحدث “كما هو واضح وقعت هذه الحادثة وتمت سرقة 8 عجلات”، مردفا بالقول “بعد تلقينا أخطراً بهذا الشأن أجرينا متابعة دقيقة، وبعد صدور أمر قضائي فتحنا تحقيقا مفصلا تمكنا من خلاله من ضبط 6 من تلك العجلات واعتقال فردين من أعضاء العصابة”.

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