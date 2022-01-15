إصابة رئيسة وزراء السويد بـ«كورونا»

ستوكهولم: «الشرق الأوسط أونلاين»

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، لوكالة تي.تي للأنباء، إن الفحوص أكدت إصابة رئيسة الوزراء بفيروس كورونا، فيما تجتاح موجة متزايدة من الإصابات البلاد بسبب المتحور «أوميكرون» شديد العدوى.

وتأتي إصابة أندرسون (54 عاماً) بعد ثبوت إصابة عدد من قادة الأحزاب بالفيروس في أعقاب مناقشة في البرلمان جرت هذا الأسبوع، كما أصيب ملك وملكة السويد ووريثة العرش بالعدوى هذا الشهر، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

سجلت الدولة الإسكندنافية أعداداً قياسية للإصابات الجديدة بـ«كوفيد – 19» هذا الشهر، وسط موجة رابعة متزايدة من الجائحة، ما زاد الضغط على نظام الرعاية الصحية وأدى إلى إعادة فرض العديد من القيود.

وقال المتحدث باسم أندرسون: «رئيسة الوزراء تتبع التوصيات الحالية وستؤدي مهامها من المنزل. حالتها جيدة». وتتوقع السلطات الصحية أن تصل الحالات، التي تبلغ حالياً نحو 25 ألف حالة يومياً، إلى الذروة في وقت لاحق هذا الشهر عند ما يقرب من 70 ألف حالة يومياً.