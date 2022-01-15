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الكشف عن متغيرات بسوق العقار في أربيل خلال 5 سنوات

كشفت شرکة مختصة في مجال الوساطة العقارية، يوم السبت، عن مجمل المتغيرات التي طرأت على سوق العقار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، خلال السنوات الخمس الماضية (2016-2021).

وذكر رامون سالم عضو مجلس إدارة عقارات “حاجي سلام” ، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن “الشركة تقوم بتحليل ونشر أسعار العقارات أسبوعيا في محافظة أربيل وضواحيها، فهناك 200 مشروع يضم وحدات سكنية وتجارية وزراعية، بالإضافة إلى وجود 50 مشروعا ضمن فروع الشركة في السليمانية”.

وأضاف سالم، أن “نزوح نحو 1.5 مليون مواطن من أهالي المحافظات العراقية التي اجتاحها داعش إلى إقليم كوردستان، وتراجع أسعار النفط في 2016 إلى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم ارسال المستحقات المالية للإقليم من قبل الحكومة الاتحادية، وظهور وانتشار وباء كورونا في 2020 وتأثيرها الكبير على عجلة الاقتصاد، أثر سلباً على حركة العقار بشكل عام”.

وتابع: “وفي 2021، تحسنت حركة سوق العقار في إقليم كوردستان، إذ شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة للتغيرات الإيجابية لعل أبرزها الامن والاستقرار الذي يتمتع به الإقليم، فضلاً عن توفر اللقاح المضاد لكورونا من قبل الحكومة للمواطنين الذي خفض من الموقف الوبائي اليومي، إضافة إلى الإصلاحات التي بدأتها حكومة كوردستان في جميع المجالات”.

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