صاروخان جديدان لاستهداف القاعدة العسكرية التركية في العراق

كشف مصدر امني في نينوى، تفاصيل جديدة عن استهداف القاعدة العسكرية التركية في المحافظة بصاروخين اليوم السبت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الصاروخين اللذين استهدفا، صباح اليوم، قاعدة زليكان العسكرية التركية انطلقا من قرية برازي خلف جبل مقلوب الواقع شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية ضبطت صاروخين آخرين لم ينطلقا، لافتاً إلى أن المنطقة تقع أمنياً ضمن اقليم كوردستان.

وتعرض محيط قاعدة “زليكان” التركية في نينوى، لقصف صباح اليوم، بصاروخين نوع “كاتيوشا”.

ولم يسفر القصف عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة، وفقا لمصدر أمني.

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