مصدر: تعليمات للقوات الأمنية بالتعامل بجدية تجاه أي خرق من وحدات مقاومة سنجار

كشف مصدر أمني يوم السبت، عن تلقي القوات الأمنية في سنجار لتعليمات تتيح لهم التعامل مع اي خرق يحدث في المنطقة.

جاء ذلك على خلفية قيام القوات الامنية برفع تمثال لأحد قيادات وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) لقى مصرعه في غارة للجيش التركي، الامر الذي ادى لاحتجاج عناصر من وحدات مقاومة سنجار وأنصارهم.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن “القوات الامنية أكدت انه لا عودة لنصب تمثال القيادي الذي ارات اليبشه نصبه في سنجار وهو الان في احد المقرات العسكرية”.

وأضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية عززت تواجدها في المنطقة بثلاثة أفواج مدرعة من الجيش العراقي تمركزت في محيط مركز القضاء لإسناد القطعات الموجودة من أجل لمعالجة أي خروق قد تحدث”.

وتابع أن “هناك تعليمات من بغداد بالتعامل بجدية مع الأمر”، مشيرا إلى ان “تهديدات يوم أمس لم تتجاوز حدها كمنشوارت على فيس بوك فقط”.

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