مقتل شخص وإغلاق ناديين ليليين في أربيل

أفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت بمقتل شخص في ناحية “عنكاوا”، وإغلاق ناديين ليليين في المدينة.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن حالة قتل وقعت في الناحية المذكورة ليلة أمس لتصل وعلى الفور قواتنا إلى الواجهة المقصودة وشرعت في التحقيق ليتبين أن القتيل يُدعى “ناصر سواره عثمان”.

وفي بيان ثان قالت الشرطة إنه ضمن إطار قرارات وزارة الداخلية، ومحافظة أربيل في تنظيم عمل النوادي الليلية أغلقت قسم شرطة البلدية التابعة لمديرية شرطة محافظة اربيل مع لجنة القائممقامية ناديين ليليين جرى فيهما اعمل غير لائقة، مؤكدة أن حملتها ستستمر على تلك النوادي.

وبهذا يكون قد اغلقت اربيل أربعة نواد ليلية خلال أقل من أسبوع مع اعتقال قرابة 200 شخص من نساء ورجال لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة، وتعاطيهم للمواد المخدرة.

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