اتحاد الكرة العراقي بصدد تقليص عدد اللاعبين المحترفين

اكد النائب الاول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، يوم الاحد، ان الاتحاد سيناقش في اجتماعه المقبل موضوع اللاعبين المحترفين غير العراقيين في الدوري الممتاز وتأثيرهم على اللاعبين المحليين.

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، ان “الاتحاد سيناقش في الاجتماع المقبل عدد اللاعبين المحترفين في الدوري الممتاز لكرة القدم والذي تم تحديده بستة لاعبين لكل فريق خمسة منهم يشاركون في اللعب مع وجود سادس على دكة الاحتياط، بحسب ما سمح به الاتحاد السابق، وهذا امر خطير جدا وينعكس سلباً على اللاعبين المحليين”.

وأضاف “سنناقش في الاجتماع المقبل تقليص هذا العدد لفسح المجال أمام لاعبين وإظهار الموهبة العراقية في كرة القدم”.

واشار الى ان “هناك اندية عراقية تمتلك إمكانيات مالية جيدة وبإمكانها التعاقد مع محترفين غير عراقيين وفي بالمقابل لدينا اندية إمكانياتها المادية محدودة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر سلباً على الأندية والدوري الممتاز ويؤدي إلى فقدان التوازن”.

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