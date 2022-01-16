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استهداف قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي شمال الموصل بثلاث صواريخ

استهداف قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي شمال الموصل بثلاث صواريخ

أفاد مصدر أمني ، باستهداف قاعدة زليكان العسكرية للجيش التركي، شمال الموصل، بثلاث صواريخ، صباح اليوم السبت.

وأشار المصدر إلى أن محيط قاعدة “زليكان” التركية في نينوى تم استهدافه بصاروخين من نوع “كاتيوشا”، فيما انفجر الثالث قبل وصوله القاعدة في الهواء.

وأوضح أن مكان انطلاق الصواريخ كانت من مناطق في سهل نينوى. وأوضح أن القصف لم يسفر عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة.

كانت القاعدة تعرض لاستهداف بنحو 5 صواريخ منذ أسبوعين، دون وقوع أي إصابات.

وكثيرا ما ينفذ الجيش التركي غارات بطائرات حربية وأخرى بدون طيار داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان لتنفيذ هجمات ضد مواقع حزب العمال الكردستاني. ونددت بغداد بهذه العمليات التي لم تنسقها أنقرة مع الحكومة المركزية باعتبارها انتهاكا لسيادة العراق.

وسبق أن طالب العراق تركيا بإنهاء أنشطتها العسكرية على أراضيها، لكن تركيا تتهم جارتها بالتسامح مع وجود حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وترفض إنهاء هجماتها عبر الحدود.

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