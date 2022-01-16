بغداد- نيرة النعيمي

تُعرّف الجرائم الإلكترونية بالإنجليزية ELECTRONIC CRIME بأنّها المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.

يُؤدّي انتشار الجرائم الإلكترونية في المُجتمعات إلى الكثير من المخاطر والتهديدات، ومنها المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده المساس بالعلاقات الأسرية وتشكيل الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها بعض أنواع الجرائم الالكترونية كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات.

الآثار المادية

يعد هجوم الإلكتروني له تأثيرات ولكن بعيدة المدي ومنها سرقة الملكية الفكرية والخسائر المالية ، وفقدان ثقة المستخدم وعند تحديد الأثر المادي الإجمالي للجريمة الإلكترونية على الحكومة والمجتمع بعدة مليارات الدولارات كل سنه .وبعض المجرمون يستفيدوا من التكنولوجيا بطرق عديدة ومختلفة وخصوصا الإنترنت ، لأنها وسيلة يستخدمها المحتالين والأولاد لكي يمارسوا التجارة الخاصة بهم عندما يقوموا بالتخفيف وراء درع لإخفاء الهوية الرقمية لهم .وتقوم الجريمة السيبرانية بالتأثير على المجتمع بطرق عديدة ومنها ما يكون خلال الإنترنت أو خارج الإنترنت .

· سرقة الهوية

عندما يقع شخص ضحية الجريمة الإلكترونية يكون لها آثار على مدى طويل على الحياة والتصيد الاحتيالي من الأساليب المنتشر استخدامها من قبل المحتالون ، ومنها ومن الأساليب أيضا إرسال رسالة مزيفة عبر البريد الإلكتروني على أنها واردة من مؤسسة مالية أو بنك تريد منك معلومات شخصية .

وعندما يقوم الشخص بإرسال تلك المعلومات فتجعل المجرم يقوم بالوصول لحسابات الائتمانية والمصرفية ، وتقوم بتدمير التصنيف الائتماني وفتح حسابات جديدة .

· تكاليف الأمن

مجرمون الإنترنت يقوموا بالتركيز في هجماتهم على كلا من الشركات الصغيرة والكبيرة فيقومون بالاستيلاء علي الخوادم لهذه الشركات والقيام بسرقة المعلومات الخاصة بها أو يقومون باستخدام أجهزة لتساعدهم في

أغراضهم الخاصة .ولهذا تقوم بعد الشركات تعيين موظفين واستخدام تحديث للبرامج التي تقوم بأبعاد المتسللين تبعا لـ Eweek تم إيجاد دراسة استقصائية للشركات الكبيرة توضح متوسط الإنفاق على الأمن السيبراني وهو حوالي 8.9 مليون دولار سنويا .فقد قامت 100 % من الشركات بإبلاغ عن ما شماته الدراسة عن حوادث البرمجيات الخبيثة ، ويكون على الأقل واحد في 12 شهور السابقة و71 ٪ من الشركات قامت بالإبلاغ عن اختطاف الأجهزة الخاصة بكمبيوتر الشركة بواسطة الغرباء .

· الخسائر المالية

تتسبب الجرائم الإلكترونية في خسائر كبيرة جدا تبعا للتقرير الذي صدر في عام 2012 لشركة Symantec ، هناك 1.5 مليون شخص وأكثر وقع ضحية للجرائم الإلكترونية يوميا .حيث بدء بسرقة كلمات المرور البسيطة إلى العمليات الاحتيال المالية وتكون ذلك بمتوسط خسارة لكل ضحية يكون 197 دولار ، وهذا يتم إضافته إلى 110 مليار دولار فأكثر يتم خسرتها من الجرائم الإلكترونية في كافة أنحاء العام سنويا .ويقوم المستهلكين بالاقتناع بأساليب الهجوم التقليدية وقام مجرمون الإنترنت بتطوير أساليب جديدة تحتوي على الشبكات الاجتماعية و الأجهزة المحمولة للمحافظة على زيادة المكسب الخاص به بطريقة غير مشروعة .

· القرصنة

للجريمة القراصنة آثار كثيرة علي صناعات الموسيقى والترفيه والبرمجيات والتي يصعب القيام بتقديرها عن طريق التعويضات ومن الصعب تحقيقها ، ويعاني أصحاب حقوق النشر والطبع من قوانين الصارمة التي تكون ضد سرقة الملكية الفكرية وهذا جعل إصدار قوانين كقانون المؤلف للألفية الرقمية .

· الآثار الاجتماعية

يقوم مجرمون الإنترنت بالاستفادة من الترابط الذي يقوم بتوفير الإنترنت واختفاء السرية والهوية ، ولهذا يقومون بالهجوم على المجتمع الخاص بالمعلومات الحديثة .وتحتوي الجرائم الإلكترونية على فيروسات الكمبيوتر وشبكات الروبوتات والتسلط من خلال الإنترنت والإرهاب السيبراني والمطاردة عبر الإنترنت وهجمات رفض الخدمة والمواد الإباحية السيبرانية والبرامج الضارة والقرصنة والبريد العشوائي وسرقة الهوية قام المسئولين بالإنقاذ لقانون المواكبة لمجرمي الإنترنتأن الجرائم الإلكترونية تهدد الكثيرون وهناك عدة طرق لحماية البيانات الشخصية وجهاز الكمبيوتر الخاص بك ومن هذه الطرق :المحافظة على تحديث نظام التشغيل والبرنامج لان هذا يجعلك تحصل على تصحيحات حديثة للأمان ، وهذا يحمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك .

العمل على استخدم برنامج لمكافحة الفيروسات وجعله محدث لان استخدام هذا البرنامج يساعد في الحل الكامل لأمن الإنترنت مثل Kaspersky Total Security ، وهي طريقة تعمل على حماية النظام الخاص بك من الهجمات . ويقوم برنامج مكافحة الفيروسات بالسماح لك بفحص واكتشاف وإزالة التهديدات قبل حدوث أي مشكلة ، وهذه الحماية تساعد في حماية جهاز الكمبيوتر والبيانات الخاصة بك من الجرائم الإلكترونية وهذا يجعل المستخدم لديه راحة بال تخدام برامج خاصة بمكافحة الفيروسات ، يجب القيام بالتحديث لعا باستمرار لكي تحصل على مستوى حماية افضل .

القيام باستخدام كلمات مرور قوية حتى لا يكون من السهل تخمينها ولا القيام بتسجيل تلك الكلمات في مكان آخر أو القيام باستخدام مدير لكلمات يكون حسن السمعة للعمل على إنشاء كلمات مرور قوية بصورة عشوائية .

عندما تأتي لك رسائل عشوائية على البريد الإلكتروني لا تقوم بفتح المرفقات التي تكون بها لأنها من الطرق التقليدية لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر ببرامج ضارة ، وهي جرائم إلكترونية تكون من خلال مرفقات البريد الإلكتروني الذي يكون في الرسائل العشوائية للبريد الإلكتروني فلهذا لا تقوم أبدا بفتح مرفق من مرسل ليس من أصدقائك .

ثمة جهود كبيرة تُبذل لمحاربة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، لكن لتميز هذه الجرائم وعدم تقليديتها، من الصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها. لذلك من المتوقع أن هذا النوع من الجرائم سيستمر ويطغى على ساحه الاجرام بقَدْرٍ كبير، وسيتطور مع مرور الوقت إلى ما هو أخطر وأعقد. لذا فإن وجود استراتيجية فعالة لدى الدول تحارب هذه الجرائم هي الوسيلة الضامنة لتقليلها ومحاولة التحكم بها. ولا ننسى دور الأفراد في محاربتها عن طريق تبصيرهم بإيجابيات وسلبيات استخدام شبكة الإنترنت، وحث الشركات المتخصصة على إنتاج برامج حماية متخصصة تهدف إلى حماية البرامج الأخرى ومتصفحات الإنترنت.

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