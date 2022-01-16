Posted on by

انفجار يستهدف رتلاً يحمل معدات لوجستية قرب البصرة

أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الأحد، على رتل يحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار الذي وقع أثناء مرور الرتل ضمن حدود محافظة البصرة لم يسفر عن إصابات تذكر.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بصورة ملحوظة في الأيام القليلة الماضية ضد مستشاري التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق؛ إذ تتهم واشنطن فصائل مقربة من إيران بالوقوف ورائها.

وتأتي الهجمات بالتزامن مع تهديد فصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، باستهداف القوات الأجنبية بالبلاد، بعدما شككت في إعلان انسحابها وتحويل مهامهما لاستشارية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close