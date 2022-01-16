بذريعة شرائه.. عصابة بـ”زي نسائي” يسرقون 10 ملايين دينار من “بيت” في ذي قار

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باقتحام عصابة ترتدي الزي النسائي أحد المنازل المعروضة للبيع وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وفي تفاصيل الواقعة، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، ان “احد المنازل معروض للبيع بمنطقة حي الرافدين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وقدمت إليه امراة ترتدي البوشية لغرض الاستفسار عن سعره ووضع المنزل، وحينما دخلت للاطلاع، دخل فجأة خلفها شخص (رجل) يرتدي زي نسائي مع بوشية (غطاء وجه)، وقام بالكشف عن حقيقته وإشهار السلاح بوجه المتواجدين في المنزل”.

واضاف، ان “العصابة طلبت معرفة مكان النقود داخل المنزل، وقاموا فعلا بسرقة مبلغ 10 ملايين دينار عراقي ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر”.

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