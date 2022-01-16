بردٌ أبيض يحط رحاله في إقليم كوردستان

كسا الثلج معظم مناطق إقليم كوردستان لاسيما الجبلية منها، فبعد أن استبشرت الهيئات السياحية بموسم سياحة رائج، تفاجأت بتعطيل الحركة والسفر نتيجة الانخفاض الشديد بدرجة الحرارة من جهة وكثافة الكميات المتساقطة من الثلوج.

وأعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، عن هطول موجة من الثلوج في أغلب المناطق الجبلية ومراكز المدن والأقضية والنواحي.

وتأثر إقليم كوردستان بموجة قطبية منذ ليلة أمس، سيشتد تأثيرها أكثر غدا الاثنين، ليصل ارتفاع نسبة تساقط الثلوج إلى متر واحد في بعض المناطق الجبلية، وفقا لتوقعات الطقس.

منطقة هورمان، ضمن محافظة حلبجة، واحدة من مناطق إقليم كوردستان، التي اكتست جبالها وشوارعها بالثلوج، بعد الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة وقدوم الشتاء، إذ تجاوز سُمك الثلج في بعض المناطق المحيطة 5 سم.

وكذلك الحال في مناطق عديدة من محافظة السليمانية، وخصوصا مرتفعاتها الجبلية التي أصبحت ملاذا آمنا للسياح الوافدين إليها للاستمتاع بمناظر الثلج الجميلة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أوقفت إدارة معبر حاج عمران الدولي الحدودي في إقليم كوردستان، حركة السياحة والسفر من الإقليم إلى إيران وبالعكس، بسبب كثافة الثلوج وسوء الأحوال الجوية، إلى إشعار آخر.

وأعلنت مديرية المرور في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بوقت سابق من يوم الأحد، إغلاق طريق “دربند گومسپان” المؤدي إلى جبل “سفين” الحيوي، بسبب كثافة تساقط الثلوج فيما نصحت السكان بالحد من السفر لحين انتهاء موجة البرد التي يشهدها الإقليم.

وكانت قائممقامية قضاء “ميرگسور” التابعة لإدارة منطقة “سوران” المستقلة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تعليق الدوام الرسمي خارج مركز القضاء ونواحيه بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وذلك حفاظا على أرواح الموظفين.

هذا وتواصل فرق إزالة الثلوج في محافظة دهوك فتح الطرق في المناطق الشمالية للمحافظة وهي (كاني ماسي) بقضاء العمادية ومناطق (بانك ارزا، وزاويته، ومانكيش ومناطق اتروش) بالاضافة إلى وجود فريق خاص للطوارئ حيث وصلت نسبة الثلوج في عدد من مناطق كاني ماسي الى اربعين سم.

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