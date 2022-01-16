برلماني إيراني: إيران والسعودية تعملان على إحياء العلاقات المهمة بينهما

اكد عضو لجنة الأمن الوطني للسياسة الخارجية في ​البرلمان الإيراني​، جليل رحيمي جهان- آبادي، أن “إيران والسعودية تعملان على إحياء العلاقات المهمة بينهما، وتهيئة الأرضية لإعادة فتح سفارتيهما”.

وأشار، في تصريح نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن “هذه الخطوة، سيكون لها آثار مهمة، في الحد من التوترات الإقليمية، وتعزيز التضامن بين الدول الإسلامية”.

في وقت سابق، كشف وزير خارجية إيران ​حسين أمير عبداللهيان​، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، أن “حوارنا مع السعودية إيجابي وبناء، ومستعدون لإعادة العلاقات في أي وقت”، مشيرًا إلى انه “خلال أيام سيعود ممثلونا ل​منظمة التعاون الإسلامي​ في مدينة جدة السعودية، وهذه خطوة إيجابية”. وأوضح أن “السعودية ترغب بالحوار بشأن ملفات إقليمية، لكنه حوار يركز على العلاقات الثنائية”، مؤكدًا “أننا نؤمن بأهمية حوار إقليمي واسع، يشمل السعودية ومصر وتركيا، لحل مشاكل المنطقة”.

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