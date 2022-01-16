بعد ساعات من اختطافهم.. “داعش” يعدم 4 صيادين والخامس ينجو باعجوبة في سامراء

أفاد مصدر امني في صلاح الدين، مساء الاحد، بأن عناصر تنظيم “داعش” أعدموا 4 صيادين في احدى المناطق الزراعية شمالي قضاء سامراء، فيما نجا الخامس باعجوبة وذلك بعد ساعات على اختطافهم جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأجهزة الأمنية والسكان عثروا على جثث 4 صيادين اقدم عناصر داعش على اعدامهم، قرب جدول زراعي يسمى حويجة القادرية، شمالي سامراء، (جنوب شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين)، فيما نجا الصياد الخامس وتمكن من الهروب بعد اصابته بطلق ناري وظن الارهابيون أنه فارق الحياة”.

وأكد المصدر، أن “الأجهزة الأمنية نقلت الصياد المصاب الى المستشفى، فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن عناصر التنظيم منفذي المجزرة”.

وفي وقت سابق مساء اليوم الاحد، أفاد مصدر امني في صلاح الدين، بأن عناصر تنظيم “داعش” اختطفت 5 من صيادي الأسماك شمالي مدينة سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش اختطفت 5 من صيادي الاسمال على ضفاف نهر دجلة في منطقة (القادرية) شمالي مدينة سامراء.

وأكد المصدر أن قوات الامن أعلنت الاستنفار في نقاط التفتيش والطرق القريبة من الحادث.

وتتعرض مناطق اطراف سامراء الساخنة لحوادث امنية وخروقات بسبب وجود بؤر لتنظيم “داعش” في القرى والقصبات الزراعية والمناطق المفتوحة.

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