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تعرف على القائمة النهائية للمنتخب العراقي في مواجهة أوغندا

حصلت وكالة شفق نيوز، يوم الاحد، على القائمة النهائية للمنتخب العراقي لكرة القدم التي سيقودها المدرب زيليكو بتروفيتش لمواجهة منتخب أوغندا في المباراة الودية.

وضمت القائمة فهد طالب، وعلي ياسين، وحسن احمد في حراسة المرمى، وأحمد ابراهيم، وميثم جبار، وسامح سعيد، وحسن رائد، ومناف يونس، ومصطفى ناظم، وشيركو كريم لخط الدفاع.

بالإضافة إلى أحمد فاضل، وياسر قاسم، ومحمد علي عبود، وسجاد جاسم، وأحمد ياسين، وحسين علي، وحسن عبد الكريم، وأحمد فرحان لخط الوسط، وعلي يوسف، وعلاء عباس لخط الهجوم.

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