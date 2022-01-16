خلال 2021.. ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى 12 تريليون دينار عراقي

ارتفعت الإيرادات غير النفطية للدولة العراقية لغاية نوفمبر 2021 لتصل إلى 12 تريليون دينار عراقي بارتفاع بلغت نسبته 88% مقارنة مع 2020 و66% مقارنة مع 2019.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن “الإيرادات غير النفطية بلغت اعلى نسبة نمو في الايرادات التحويلية لتصل الى 5 تريليون دينار عراقي بعد ان كانت 391 مليار دينار في عام 2020 و885 مليار دينار عراقي في 2019″، مضيفاً ان “الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع في الإيرادات التحويلية غير واضحة”.

وتابع ، “أما على مستوى الضرائب على الدخول والثروات فارتفعت بمقدار 20% مقارنة مع 2020 و13% مقارنة مع 2019″، موضحا أن “إيرادات الرسوم ايضا ارتفعت بمقدار 46% مقارنة مع 2020 و 18% مقارنة مع 2019”.

واكد العبيدي أنه “بهذا الارتفاع في الايرادات غير النفطية فمن المتوقع أن تبلغ مجمل ايرادات الدولة العراقية بحدود 102 ترليون دينار عراقي لسنة 2021 وبذلك قد تكون حققت 101% من المخطط له في موازنة 2021 والتي قدرت إيرادات الدولة العراقية بـ101 تريليون دينار عراقي”.

ولفت الى أن “العراق لم يستطع تحقيق زيادة كبيرة في الإيرادات على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وذلك لتراجع الإيرادات غير النفطية والتي كان المخطط لها 20 تريليون دينار عراقي”.

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