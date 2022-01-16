ديالى بلا زراعة والشح يصل إلى مياه الشرب

بغداد: شذى الجنابي

على الرغم من الأمطار التي هطلت في البلاد خلال المدة الماضية، إلا أن محافظة ديالى لا تزال تعاني أزمة مياه خانقة، وصفها مختصون بأنها الأسوأ منذ 100 عام، إذ يعتمد 65 بالمئة من سكان المحافظة على مياه نهر ديالى الذي بات شبه جاف.

وأقدمت وزارة الزراعة خلال شهر تشرين الأول الماضي، إلى إخراج محافظة ديالى من الخطة الزراعية، في خطوة لتقليص مساحات الخطة الزراعية الشتوية الحالية، بسبب تدني خزين البلاد المائي، ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ لا تزال بعض مناطق المحافظة تعاني أزمة في توفير مياه الشرب.

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