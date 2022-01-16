Posted on by

في ثاني هجوم من نوعه .. قصف صاروخي يستهدف قاعدة “زليكان” والقوات التركية ترد

1
أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن قاعدة “زليكان” العسكرية التي يتواجد بها قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعرضت لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة صواريخ سقطت بمحيطة القاعدة العسكرية.

وأضاف المصدر أن المدفعية التركية ردت على موقع إطلاق الصواريخ، من دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وتعرض محيط قاعدة “زليكان” التركية في نينوى، لقصف صباح يوم أمس السبت، بصاروخين نوع “كاتيوشا”.

ولم يسفر القصف عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة، وفقا لمصدر أمني.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close