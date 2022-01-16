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قريباً.. إطلاق التغذية المدرسية في 13 محافظة

قريباً.. إطلاق التغذية المدرسية في 13 محافظة

 بغداد: إسراء السامرائي
تستعد وزارة التربية لإطلاق مشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022.
وقالت مديرة قسم التربية البيئية والصحة المدرسية في الوزارة نجلة رؤوف نافع لـ” الصباح “: إنه “تم إكمال الاستعدادات الخاصة بمشروع التغذية المدرسية للعام الدراسي الحالي 2021 ــ 2022 ، ومن المؤمل إطلاقه في ألف و123 مدرسة” .
وأضافت أن “المشروع سينطلق في 13 محافظة و13 قضاء”، موضحة أنه “عمل مشترك بين منظمة الأغذية العالمية ووزارة التربية وبإسناد مباشر من قبل وزارتي التخطيط والصحة” .
وتابعت نافع أن “الوزارة أعدت خطة لزيادة عدد المستفيدين من المشروع ستنفذ بدءا من العام الدراسي المقبل 2022 ــ 2023 ، إذ هناك تنسيق مع الجهات المعنية لزيادة التخصيص للمشروع الذي سيعد حافزا كبيرا للتلاميذ على مواصلتهم التعليم في المدارس”.
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