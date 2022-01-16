كورتوا: الخبرة تميل للريال.. ولا نعتمد على “المرتدات”

أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني أن وجود عدد من لاعبي الخبرة في الفريق يرجح الكفة لنادي العاصمة الإسبانية قبل نهائي كأس السوبر أمام أتلتيك بلباو.

وكشف البلجيكي خلال مؤتمر صحفي: إنها مباراة نهائية أخرى. لدينا عدد كبير من اللاعبين الذين لعبوا مباريات نهائية كثيرة وآمل أن تساعدنا هذه الخبرة على الفوز بالمباراة. نواجه فريق لعب ثلاث نهائيات العام الماضي، ولكن أعتقد ان لدينا جودة كافية للفوز”.

وأضاف “نعلم أن المدرب سيحفزنا كثيراً قبل المباراة غداً. يعلم الجميع اننا نلعب النهائي، ونريد الفوز ولا حاجة في الواقع للتحفيز لأننا نعرف أننا نراهن على الفوز باللقب. لم نفز بأي شيء العام الماضي ونحن متعطشون للفوز”.

وحول اعتماد الفريق على الهجمات المرتدة، أوضح كورتوا: لا أعتقد أننا فريق هجمات مضادة. نحن فريق يفعل كل شيء. عندما يُطلب منا الاستحواذ، نفعل ذلك؛ وعندما يتعين علينا الدفاع، نفعل ذلك. ذلك يعتمد على المنافس. نبدأ اللعب مرات كثيرة من الخلف، ونحاول إخراج الكرة، وهناك مباريات مثل المباراة الأخيرة التي تدافع فيها أكثر قليلاً وإن كان لديك لاعبين مثل فيني جونيور، رودريغو وبنزيمة يمكنك تنفيذ الهجمات المرتدة. لكل فريق نقاط قوته ويمكننا الهجوم عندما يتعيّن علينا الهجوم والدفاع عندما يجب أن ندافع.

وأشاد كورتوا بخط الدفاع في الفريق الملكي قائلا “أنا مرتاح مع الأربعة. فاران وراموس هما من أساطير ريال مدريد وقد فازا بكل شيء، إنهما رائعان. ليسا معانا الآن، ونعلم أننا نمتلك فريقاً رائعاً يضم ميليتاو وناتشو وألابا. نواصل العمل لتلقي أهداف قليلة والدفاع وأنا سعيد مع الجميع، وهذا ما ينعكس على أرض الملعب ونأمل أن نقدم مباراة جيدة دفاعياً غداً حتى لا نستقبل أي هدف ونفوز بالمباراة”.

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