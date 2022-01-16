محافظة عراقية تُرحّل أكثر من 3000 أجنبي

اعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء، يوم الأحد، عن ترحيل أكثر من ثلاثة آلاف وافد أجنبي من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة في العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت “بتسفير وإبعاد 3241 شخصاً اجنبياً من مختلف الجنسيات، خارج الاراضي العراقية لمخالفتهم شروط قانون اقامة الاجانب العراقي رقم 76 لسنة 2017، خلال الفترة من 2 كانون الثاني 2021 ولغاية 26 كانون الاول 2021”.

واشارت الى ان “هذه الاجراءات تسهم في خلق فرص عمل لشبابنا واستثمار طاقاتهم لبناء العراق، وكذلك نشدد بعدم ايواء الاشخاص الاجانب المخالفين للقانون والابلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام”.

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