مركز ميترو يؤشر انخفاضاً في حالات الاعتداء على الصحفيين بإقليم كوردستان

أعلن مركز ميترو المعني بحرية الصحافة والإعلام في اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين انخفضت بنسبة 8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020.

وقال مدير المركز دياري محمد، خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية للإعلان عن التقرير السنوي الحادي عشر للمركز، بحضور مسؤولين حكوميين وحزبيين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن “نسبة الاعتداءات والمضايقات للصحفيين والإعلاميين انخفضت بنسبة 8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020، لكن هنالك زيادة وإفراط في استخدام قانون العقوبات العراقي تجاه حرية الرأي”.

وبين أنه “خلال العام الماضي نظم المركز 32 دورة تدريبية لـ540 صحفيا حول مهارات العمل الصحفي، وكذلك تمت طباعة ستة كتب وخمسة بحوث عن حرية العمل الصحفي”.

ورصد المركز، بحسب تقريره السنوي، 353 حالة انتهاك مورست ضد 260 صحفي ومؤسسة اعلامية، منها 189 حالة منع من التغطية الاعلامية، و81 اعتداء بالضرب والتهديد والاستهزاء، و25 اعتقال وحجز بدون أمر قضائي، و13 حالة مصادرة أدوات العمل الصحفي، وحالتي إغلاق ومهاجمة مؤسسات اعلامية، وحالة اطلاق نار على صحفي.

من جانبه، قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر “في البداية اود ان اتقدم بالشكر الجزيل لمركز ميترو لتنظيمه هذه الفعالية ودعوتنا للمشاركة فيها، كما ابارك جهود المركز والعاملين فيه، من اجل الدفاع عن حقوق الصحفيين، باعتبار أن الصحافة هي المرآة التي تعكس حقيقة الأوضاع في المجتمع”.

وأضاف “على السلطات التعامل مع ملاحظات مركز ميترو، والمنظمات الحقوقية بجدية واهتمام”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط