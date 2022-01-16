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مسلحون يصفون منتسبا في اللواء الرئاسي ويسرقون سلاحه جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد بسقوط منتسب في الجيش العراقي/ لواء رئاسة الجمهورية ضحية بهجوم شنه مسلحون مجهولون جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن أولئك المسلحين فتحوا النيران صوب المنتسب أثناء تأديته للواجب بالقرب من جسر الميكانيك ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد ليسقط ضحية في الحال.

وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم قاموا بسرقة السلاح الشخصي للضحية ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة، ونصبت سيطرات مشتركة في محاولة منها للقبض على الجناة.

ولواء رئاسة الجمهورية مكلف بحماية حي الدورة والمناطق المحيطة بها منذ ايام الاقتتال الطائفي في العراق.

هذا هاجم مجهولون بعد منتصف ليلة السبت، مقر النائب عبد الكريم عبطان في منطقة السيدية جنوبي العاصمة بغداد.

وتم الهجوم عبر قنبلة يدوية، مخلفاً أضراراً مادية، وفقا لمصدر أمني.

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