Posted on by

مصرع أربعة أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير جنوبي العراق

افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاحد، بمصرع وإصابة سبعة اشخاص بحادث سير مروع جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان “حادث سير مروع بين عجلتين صالون وقع على الطريق الدولي السريع في منطقة (ام عنيج) ضمن حدود قضاء سوق الشيوخ جنوبي ذي قار، وأدى لمصرع اربعة اشخاص على الفور واصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة”.

وبين المصدر، ان “سيارات الاسعاف والاجهزة الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الاجراءات القانونية، والمصابين لمستشفى سوق الشيوخ لتلقي العلاج اللازم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close