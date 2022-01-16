مصرع واصابة خمسة مدنيين بحادث سير في صلاح الدين

أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاحد، بمصرع واصابة خمسة مدنيين على طريق سامراء – تكريت جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 3 مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب اثنين اخرين اثر تصادم عجلات على طريق سامراء – تكريت قرب منطقة الزلاية مساء اليوم.

وأضاف المصدر، أن الإسعاف والدفاع المدني نقلوا المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج، وجثث الضحايا الى دائرة الطب العدلي.

يذكر ان الحادث هو الثاني خلال ساعات على طريق سامراء تكريت بعد وفاة مدني باصطدام مركبته مع أخرى.

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