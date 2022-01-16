هل تعود غادة عادل إلى طليقها مجدي الهواري؟

5 أعوام مرت على انفصال الفنانة المصرية، غادة عادل، عن زوجها المخرج والمنتج مجدي الهواري، والد أبنائها الخمسة، في حدث صدم حينها الجميع داخل الوسط الفني.

تلك الأعوام التي مرت بعد الانفصال، شهدت علاقة طيبة بين الثنائي، حيث لم يدخلا في أزمات أو معارك، مما أبقى الباب مفتوحاً أمام عودتهما إلى بعضهما البعض.

ويبدو أن العلاقة بين الثنائي قد تشهد تطوراً جديداً خلال الأيام المقبلة، بعدما قال المخرج مجدي الهواري إن عودته إلى زوجته السابقة أصبح “مطلباً جماهيرياً يُطالب به الجميع”.

وكان الثنائي قد أطلّ بلقاء تلفزيوني قبل نحو أسبوعين، وبحسب المصادر، أدى هذا اللقاء إلى “مطالبات كبيرة داخل منزل غادة عادل بالعودة إلى زوجها”، وهو الطلب الذي يصر عليه الأبناء، وحتى الآن لم ترضخ له الأم.

هذا اللقاء جرى قبل نحو أسبوعين وعُرض عبر شاشة “MBC”، وتحدثت فيه غادة عادل عن الطلاق من زوجها، وكيف أن الأمر أفادها هي وعائلتها، بسبب العلاقة المحترمة التي ظلت تجمعها بوالد أبنائها.

بعدها جاء السؤال الذي غير مجرى الأمور، حيث سألت غادة عادل طليقها “ليه متجوزتش بعد طلاقنا؟”، ليجيبها بأنه كي يتزوج مرة ثانية على زوجته الثانية أن تتقبل فكرة أنه مازال يحب غادة عادل. ومن هذه الإجابة سارات التكهنات بالعودة الممكنة للثنائي.

من جهة أخرى قال الهواري إن “غادة عادل حرة”، إذا أرادت أن تتزوج مرة أخرى.

وخلال اللقاء بكت غادة عادل، كما أنها اعترفت بكونها كانت مكبوتة خلال زواجهما، وكانت تبكي لفترات طويلة، وكانت تزعجها مشاجراتهما أمام أبنائهما، وحينما كانت تبحث عن زوجها في بعض المواقف لم تكن تجده.

رغم ذلك، تحمس المشاهدون ورواد مواقع التواصل لفكرة عودة مجدي الهواري وغادة عادل لبعضهما البعض مرة أخرى.