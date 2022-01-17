استغاثات من ظلم واغتصاب

السيد رئيس الوزراء المحترم

سماحة السيد مقتدى الصدر

تحية واحترام

بعد الشكاوى المقدمة رسميا لجنابكم حول ارض اجدادي والتي بلغت اكثر من اربعة شكاوى رسمية – تكرموا بالاطلاع على حالها.

هل تقبلون بهذا الظلم كي تمتلئ جيوب الفاسدين من ابار النفط والحصى الذي استخرجوه

ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

ولا اقول سوى حسبي الله على كل ظالم مغتصب لا يخاف ربه

مكن الله اهل الحق لارجاعه لنصابه

واليكم رابط قناة سامراء الفضائية التي صوورت الدمار في ارض اجدادي في منطقة السيد غريب ( جمسرية )

المستشار الشيخ

سفيان اكرم الدوري

٠٠٩٠٥٣٤٢٨٠٥٣٨٧

متحدث من منطقة سيد غريب المنكوبة يروي وضعهم بعد السماح لهم بالعودة من النزوح

متحدث من منطقة سيد غريب المنكوبة يروي وضعهم بعد السماح لهم بالعودة من النزوح

By قناة سامراء الفضائية

قناة سامراء اول كاميرا تدخل منطقة سيد غريب في بلد وتوثق دمار 500 بيت في المنطقة !!

قناة سامراء اول كاميرا تدخل منطقة سيد غريب في بلد وتوثق دمار 500 بيت في المنطقة !!

قناة سامراء اول كاميرا تدخل منطقة سيد غريب في بلد وتوثق دمار 500 بيت في المنطقة !! برنامج #هموم_الناس

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