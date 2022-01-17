الخارجية تعزي بوفاة الأمين العام المساعد في الجامعة العربية قيس العزاوي

نعت وزارة الخارجية الأمين العام المساعد في الجامعة العربية قيس العزاوي، الذي توفي يوم أمس الأول السبت بعد صراعٍ مع المرض.

وقال وزير الخارجية، فؤاد حسين، في بيان: “ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة السفير قيس العزاوي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال لجامعة الدول العربيّة، نُعزّي عائلته وذويه والأُسرة الدبلوماسيّة بهذا الفقد الأليم ونشاركهم مشاعر الحُزن والمواساة بصادق العبارات» .

من جانبها، أعلنت سفارة العراق في القاهرة، أمس الأحد، إقامة مجلس عزاء للعزاوي.

ونعى سفير العراق في القاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي السفير العزاوي، مبيناً أنه سيتم استقبال العزاء في مسجد الحامدية الشاذلية، الثلاثاء المقبل.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد نعى السفير قيس العزاوي، الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والاتصال، وقال أبو الغيط: إن العزاوي، “كان قيمة كبيرة، لبلده العراق وللأمة العربية، لقد مزج بين العمل السياسي والأكاديمي، فأجاد وترك بصمة في كل مجال» .

وأضاف أبو الغيط أن “فترة عمل الراحل المهنية والأكاديمية كشفت عن حسّ عروبي صادق والتزام بالقضايا العربية والعمل العربي المشترك”.

إلى ذلك، نعى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، السفير العزاوي، عبر حسابه في فيسبوك وقال: “نعزي أنفسنا ونعزي العراق ونعزي أسرتيه الصغيرة والكبيرة، العزاوي كان رجلاً شهماً خلوقاً عالماً وطنياً عروبياً» .

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