Posted on by

السامرائي يعلق على استهداف أبو ظبي: يزيد من تعقيد أوضاع المنطقة

اعتبر رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، استهداف العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، بأنه سيزيد من تعقيد أوضاع المنطقة والتوترات الأمنية.

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، “تابعنا بقلق بالغ أنباء استهداف عاصمة دولة الإمارات الشقيقة (أبوظبي)، ونؤكد أن هذا الاستهداف مرفوض ويزيد من تعقيد أوضاع المنطقة والتوترات الأمنية وينعكس سلباً على جميع البلدان المجاورة”.

وأكد “التضامن مع أشقائنا في دولة الإمارات متمنين لهم المزيد من الازدهار والاستقرار”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الحوثي عن استهداف العاصمة الإماراتية بطائرات مسيرة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close