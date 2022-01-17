السامرائي يعلق على استهداف أبو ظبي: يزيد من تعقيد أوضاع المنطقة

اعتبر رئيس حزب المسار المدني، النائب مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، استهداف العاصمة الإماراتية “أبو ظبي”، بأنه سيزيد من تعقيد أوضاع المنطقة والتوترات الأمنية.

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، “تابعنا بقلق بالغ أنباء استهداف عاصمة دولة الإمارات الشقيقة (أبوظبي)، ونؤكد أن هذا الاستهداف مرفوض ويزيد من تعقيد أوضاع المنطقة والتوترات الأمنية وينعكس سلباً على جميع البلدان المجاورة”.

وأكد “التضامن مع أشقائنا في دولة الإمارات متمنين لهم المزيد من الازدهار والاستقرار”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة الحوثي عن استهداف العاصمة الإماراتية بطائرات مسيرة.

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