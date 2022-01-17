علي فالح الزهيري
العراق الان
بين
حكومة أغلبية
وبين
حكومة توافقية
من سيمضي!
التيار ام الإطار
الاثنين بالكتلة الاكبر
أشار!
خلافات في القرار
بين الصدر وقادة
الإطار!
الكل محتار
شعبا وساسة
على من سيكون
الاختيار!
حواراً بالليل
وجتماعاً بالنهار
تذهب الأيام
ومن دون ثمار!
دول خارجية تملك
القرار!
ودول أخرى تفرض
بإصرار!
هذا ما تقوله
الأخبار
من الساسة
الاخيار
الوقت رهين القدر
والقدر رهين القرار
والعراق إلى أين
يجار!
هل سينجح !!
التيار بالأغلبية
بعزم واصرار
أم سينجح!!
الإطار بخلطة العطار
ماذا ستفرز الايام
حكومة ام حكومات !!
حكومة كما رسم لها الصدر
أم حكومة كالسابقات!!
هل ستنفذ الوعود !!
ام فقط كلام في الإعلام !!
الايام دول
وللشعب امل
وبساسته ان ينل
حقوقه
فكيف للمجرب
أن يعطي ويقدم !!
فلا امل
ولا ينل هذا الشعب
سوى خيبة الأمل .!!!تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط