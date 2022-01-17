الجامعة العراقية /كلية الإعلام

الأسم /حسين عباس مصلح

العنف الأسري ومخاطره على المجتمع

يعرّف العُنْف لغةً على أنّه الشدّة والقسوة، والفعل منه عَنُفَ، فيُقال: عَنُف بالرجل؛ أيّ لم يَرفق به وعاملهُ بشدةٍ وعنفٍ، أو لامه وعيَّره، والفعل منها أيضاً عَنّفَ، فيُقال: عنّف موظفاً؛ أيّ لامهُ بشدّة بُغية إصلاحه أو ردعه.

العنف الأسري هذه الظاهره انتشرت بشكل كبير وخاصةً في وقتنا الحالي حيث يقوم رب الأسره بممارسة العنف ضد أبنائة وزوجتة وتؤدي هذه الممارسة من قبل الأب إلى نتائج خطره منها تفكك الأسره الطلاق او انحراف الزوجة جعل الأبناء يسيرون في طريق خاطئ

او الانتحار هذه المعاملة تؤدي إلى تفكك الأسره وجعل الأطفال ضحاية لعصابات متنوعة وبلتالي هي الاخره تقوم بهدم المجتمع ف المجتمع هوه مبني من الأسر عند هدم الأسره ينهدم المجتمع

لمعالجة هذه المشكلة يرجع السبب الأول والأخير ألى الدولة بسبب سوء الاداره

على الدولة فرض عقوبات شديده لمن يقوم بممارسة العنف ضد أسرتة

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