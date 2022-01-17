الكشف عن مبلغ “خيالي” سيتقاضاه محمد رمضان في مسلسل مرتقب برمضان

وعلق رمضان على الصور قائلاً: “باقي ٨٠ يوم ع المشوار للمخرج محمد ياسين و الكاتب محمد فريد”.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان رمضان انه “يتقاضى ما يقارب الـ20000000 جنيه مصري اي ما يعادل 1275000 دولار اميركي عن دوره في هذا المسلسل”.

وكان رمضان قد طرح كليب اغنيته الجديدة “متعودة”، على قناته الرسمية على يوتيوب، وقد حقق الكليب رواجا كبيرا بين الجمهور ، فقد كتب رمضان عل صفحته: “اليوم التاني لكليب متعودة على تريند يوتيوب فرنسا ورقم 1 في الجزائر”.