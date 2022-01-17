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المفوضية تعلن عن رئيس جديد للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، عن اختيار القاضي عامر الحسيني رئيسًا للإدارة الانتخابية في دورتها الثالثة.

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن “مجلس المفوّضين، عقد مؤخراً، جلسة إعتيادية برئاسة رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، وحضور جميع أعضاء المجلس؛ من أجل تطبيق المادة الثامنة من قانون المفوّضية رقم (31) لسنة 2019 الفصل الثاني منه، والمتمثّلة باختيار رئيس الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة بعد إنقضاء مدّة الدورة الثانية منذ تسنّم القاضي عباس فرحان حسن رئاسة الإدارة الانتخابية في 13/1/2021”.

وبينت، أنه “افتُتِحت الجلسة بالشكر والإشادة بالجهود المبذولة من رئيس الإدارة الانتخابية للمدّة الماضية، ومن ثَمّ فتح باب الترشيح لرئاسة الإدارة الانتخابية للدورة الثالثة، وبعد التصويت السريّ حاز المفوّض القاضي عامر موسى محمد ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة ومارس أعماله مطلع الأسبوع الحالي من شهر كانون الثاني الجاري”.

يذكر إن المادة الثامنة من قانون المفوضية تنص على “ينتخب أعضاء مجلس المفوّضين من بين أعضائه رئيسًا للإدارة الانتخابية يمارس أعماله لمدّة لا تزيد على (1) سنة غير قابلة للتجديد”.

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