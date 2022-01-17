بدء التقديم الى التعليم الموازي للناجحين في الدور التكميلي وفئات أخرى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، بدء التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للطلبة الناجحين في الدور الثاني التكميلي وفئات أخرى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “التقديم الإلكتروني يستمر عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ابتداء من اليوم الاثنين ولغاية الساعة الثانية عشرة من مساء يوم السبت الموافق 22 كانون الثاني الحالي 2022 فيما سيكون متاحا أمام الطلبة تثبيت عشرة خيارات للتخصصات كافة على وفق الحدود الدنيا للقبول الموازي للسنة الدراسية 2022/2021”.

واضافت ان “التقديم الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي يشمل الطلبة خريجي السنة الدراسية 2021/2020 الناجحين في الدور الثاني التكميلي في الدراسة الاعدادية للفروع (الاحيائي والتطبيقي والادبي) والطلبة الناجحين في الدورين الأول والثاني الذين لم يتم قبولهم في الوجبة الأولى والذين لم يقبلوا في كليات المجموعة الطبية وتم قبولهم في باقي التخصصات بناء على اختياراتهم ومعدلات التنافس في ضوء الحدود الدنيا للقبول”.

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