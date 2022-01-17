ثلاث عمليات تمشيط لمنع تموضع داعش

بغداد: عبد الرحمن ابراهيم

شرعت القطاعات العسكرية المشتركة بتنفيذ عمليات تمشيط في ثلاث محافظات، لمنع إعادة “تموضع” عصابات داعش الإرهابية وشن هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين.

العملية الأولى، انطلقت في حزام بغداد بقضاء الطارمية، ونفذتها ألوية من الحشد الشعبي، ورافقتها واجبات دهم، إضافة إلى تفتيش وتأمين القصبات والأرياف.العملية شملت أيضا تكثيف انتشار القوات الأمنية، وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن تلك مناطق.

العملية الثانية، نفذتها قوة من قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، بعد ورود معلومات استخبارية، أفادت بوجود تحرك لعصابات داعش جنوب غرب سامراء.

القوة تحركت نحو الهدف وبدأت عمليات تفتيش وتأمين منطقة (البو زيد) بهدف منع تسلل الإرهابيين وحفاظاً على أمن المواطن» .

وفي كركوك، شرعت الشرطة الاتحادية بتنفيذ العملية الثالثة، لتفتيش منطقة “كرحة الوسطى” بناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة، ومنطقة “العريشة السفلى” في قضاء الحويجة، وأسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على مواد لوجستية، وقنابر هاون وصواريخ قاذفة RBG7 .وفي الأنبار، وردت معلومات للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تشير إلى توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء عنه بالأنبار، وعلى إثرها نصب فصيل استطلاع في الاستخبارات كمينا محكما في سيطرة مدخل قضاء عنه، وتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي وتسليمه إلى جهة الطلب بعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية بحقه.

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