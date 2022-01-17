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خلية الإعلام الأمني: فتح تحقيق بانفجارين استهدافا مصرفين ببغداد

اكدت خلية الاعلام الأمني، يوم الأحد، استهداف مصرفين أهليين بعبوتين ناسفتين وسط العاصمة بغداد.

وذكر الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن “القوات الأمنية تفتح تحقيقاً في حادثين متزامنين في منطقة الكرادة ببغداد وقعا مساء اليوم، الأول إنفجار عبوة صوتية على مصرف جيهان قرب المسرح الوطني، والثاني كان عبارة عن إنفجار عبوة صوتية أيضاً استهدفت مصرف كردستان بالقرب من ساحة الواثق، وأسفر الحادثان عن إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة”.

والمصرفان يملكهما رجال أعمال من اقليم كوردستان.

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