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سقوط جرحى إثر مشاجرة على مشروع خدمي في ذي قار

افاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بسقوط جرحى نتيجة خلاف على مشروع خدمي بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن “ثلاثة عمال في شركة مد أنابيب الماء بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار، سقطوا جرحى نتيجة مشاجرة مع عدد من شباب القضاء”.

وأضاف المصدر، أن “سبب المشاجرة يعود للخلاف على المشروع الخدمي مع شباب القضاء”، لافتا إلى أن “الجرحى المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى أخذ عطوة عشائرية- هدنة- من قبل ذوي المعتدى عليهم لغرض حل المشكلة”.

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