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شنكالي: زيارة العامري لأربيل جاءت للبحث عن حكومة توافقية

قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الاثنين، أن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري لأربيل جاءت للبحث عن حكومة توافقية.

 وأضاف في تصريح ، إن “زيارة العامري إلى أربيل جاءت بعد لقاء الصدر في الحنانة، والزيارة اتت للبحث عن حكومة توافقية”.

 واوضح أن “القيادات الكردية تريد حل الخلافات للبدء بمرحلة الاستقرار”، مبينا أن “الدولة بحاجة إلى شراكة حكومية لتطبيق بنود الدستور”.

 وأشار شنكالي إلى أن “الحكومة القادمة ستخسر الدعم إذا لم توفر الخدمات للمواطنين”، لافتا إلى أن “غياب الوحدة الداخلية يقوي التدخلات الخارجية ولا يجب جعل خيار الرئاسات بيد القرارات الخارجية”.

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