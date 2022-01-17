صالح يعلق على التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد

وصف رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، بالاعمال الإرهابية الإجرامية المُدانة.

وقال صالح في بيان، إن “التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، اعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد امن واستقرار المواطنين”.

وأضاف انها “تأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل”، مشدداً بالقول “سننجح بتأزر الخيرين في مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره”.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاحد، بسماع دوي انفجارين وسط العاصمة بغداد.

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