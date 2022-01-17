قاآني في العراق ويجري جولة زيارات بالنجف

وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، مساء الأحد، إلى العراق، وأجرى زيارة إلى محافظة النجف (180كم جنوب العاصمة بغداد.

وأدى قاآني، جولة من الزيارات استهلها بمرقد الإمام علي، في النجف، وتوجه بعدها إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.

في الأثناء، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن “زيارة قاآني إلى العراق، غرضها عقد اجتماعات مع القوى السياسية العراقية لتقريب وجهات النظر في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة”.

وأضاف المصدر، أن “هذه الاجتماعات تهدف إلى العمل على توحيد المواقف داخل البيت السياسي الشيعي، بعد الخلافات التي عصفت مؤخراً بين الإطار التنسيقي، والتيار الصدري”.

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