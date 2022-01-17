قائد شرطة النجف يأمر باعتقال ضابط رفيع قبض رشوة من تاجر مخدرات

افاد مصدر أمني بمحافظة النجف اليوم الاثنين، بان قائد شرطة المحافظة أمر بإيقاف ضابط رفيع يعمل مديرا لاحد المراكز الامنية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان “قوة امنية وبتوجيه مباشر من قائد شرطة المحافظة العميد الحقوقي باسم مجيد اعتقلت ضابطا رفيعا برتبة عقيد ويعمل مديرا لاحد مراكز مكافحة المخدرات”.

وبين المصدر، أن “أسباب الاعتقال ووضع الضابط في التوقيف تعود لقيامه بالتلاعب بأوراق قضية تاجر مخدرات كبير معتقل لدى الأجهزة الامنية”، لافتا إلى أن” ثمن الرشوة كان عبارة عن سيارة تسلمها الضابط من مقربين من تاجر المخدرات”.

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