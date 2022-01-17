قوة امنية تعتقل قاتل المنتسب في اللواء الرئاسي ببغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بتمكن قوة أمنية خاصة، من اعتقال شخص أقدم على قتل منتسب في الجيش العراقي/ لواء رئاسة الجمهورية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من استخبارات اللواء الرئاسي، وبعد نصب كمين بتتبع كاميرات المراقبة، تمكنت من اعتقال شاب في مقتبل العمر في منطقة الدورة، أقدم على قتل المنتسب في اللواء الرئاسي وسرقة سلاحه الشخصي.

واضاف ان القوة الأمنية تمكنت ايضا من استعادة السلاح، ويتم التحقيق من المعتقل.

وبين، “من خلال التحقيقات الاولية مع المعتقل اتضح انه ينتمي لعصابات السرقة ونفذ العملية لغرض سرقة سلاح المنتسب.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، إن مسلح فتح النيران صوب منتسب باللواء الرئآسي أثناء تأديته للواجب بالقرب من جسر الميكانيك ضمن منطقة الدورة جنوبي بغداد ليسقط ضحية في الحال.

ولواء رئاسة الجمهورية مكلف بحماية حي الدورة والمناطق المحيطة بها منذ ايام الاقتتال الطائفي في العراق.

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