Posted on by

كمين محكم يطيح بمبتز هدد امرأة بـ”ابنتها” في بغداد!

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني بعد مساومته لفتاة بنشر صورها في بغداد.
وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور، تمكنت من القبض على احد المتهمين بقضايا الإبتزاز الالكتروني بعد بلاغ تقدمت به مواطنة اثر تهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو تخص ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا من المال قدره (٨٥٠) دولارا أمريكيا”.

وأضاف، إن “المديرية شكلت فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية وبالتعاون مع المشتكية تم التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن ابتزازه للفتاة وتهديدها”.

وأشار البيان الى انه “تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close