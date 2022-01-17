كمين محكم يطيح بمبتز هدد امرأة بـ”ابنتها” في بغداد!

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، القاء القبض على متهم بقضايا الابتزاز الالكتروني بعد مساومته لفتاة بنشر صورها في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور، تمكنت من القبض على احد المتهمين بقضايا الإبتزاز الالكتروني بعد بلاغ تقدمت به مواطنة اثر تهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو تخص ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغا من المال قدره (٨٥٠) دولارا أمريكيا”.

وأضاف، إن “المديرية شكلت فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود فنية وبالتعاون مع المشتكية تم التوصل إلى المتهم ونصب كمين محكم والقبض عليه، وبعد إجراء التحقيق معه اعترف صراحة عن ابتزازه للفتاة وتهديدها”.

وأشار البيان الى انه “تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وعرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل”.

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