ليفربول يرفض مطالب صلاح

وينتهي عقد صلاح في أنفيلد، بنهاية الموسم المقبل، وتجرى مفاوضات بين الطرفين، من أجل الاتفاق على توقيع عقدٍ جديد.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن صلاح يريد الحصول على 400 ألف يورو أسبوعيا، وهو ما يرفضه ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن رامي عباس، وكيل صلاح، كان سيطلب راتبا قريبا مما يتقاضاه كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد (500 ألف يورو) أو كيفين دي بروين في مانشستر سيتي (400 ألف)، إلا أن ليفربول لا يعتزم دفع هذا الرقم.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال للعب في الليجا، دون تحديد الوجهة المحتملة، بين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع في حالة عدم التوصل لاتفاق بين صلاح وليفربول، أن يتم عرضه للبيع بنهاية الموسم الجاري، لتجنب رحيله مجانا في الصيف المقبل.