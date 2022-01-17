معن زيد السعدي: العراق غير مهدد جوياً

بغداد: محمد اسماعيل

طمأن قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن زيد السعدي، المواطنين، بأن أجواءنا مؤمنة ضمن الإمكانات المتيسرة، مبيناً أن لدينا منظومات تصدٍ ومعالجة تبعد عن البلاد التهديدات الجوية.

وقال السعدي، : إن “العالم في سباق مستمر بين الدول المصنعة، لا سيما بشأن منظومات الطائرات المسيرة، ذات الكلفة الواطئة والفاعلية القتالية الفائقة”، مشيراً إلى “أننا نحاول الحصول على أفضل تكنلوجيا في الهجوم والدفاع”.

وأضاف أن “أي حركة في أجوائنا لا تتم إلا بموافقة العراق، والموافقة تتوزع بين وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الدفاع الجوي”، كاشفاً عن “خطة تصنيع لبناء القدرات الذاتية، وقد استحصلنا الموافقات اللازمة لذلك”.

وأوضح: لقد “تلقينا عروضاً من شركات عالمية للشروع بالتصنيع، ونحاول تصنيع طائرات في المستقبل، ولتطوير المنتسبين هناك معهد الدفاع الجوي، وهو مؤسسة عريقة”، لافتاً إلى أنه أعيد تشكيل كلية الدفاع الجوي، التي تأسست في العام 1980 من خلال إنشاء معهد الدفاع الجوي”.

وبشأن تسليح الدفاع الجوي، أوضح أن “التسليح سيكون من دول عدة”، معبراً عن طموحه إلى “الحصول على تقنيات أعلى، مع مراعاة طبيعة أجواء العراق تقنيا عند التعاقد مع منشأ ما”.

وتابع أن “خطة الدفاع الجوي، هي تنويع مصادر التسليح، فمثلا لدينا أس 300 وهي قديمة، ونسعى لمنظومة أكثر تطوراً مثل أس 5000، وهناك منظومات فائقة نعمل على أن تتكامل قدراتنا بالحصول عليها”.

وختم بالقول إن قيادة الدفاع الجوي تشترك مع القوة البرية والطيران والخطوط الجوية، كل ضمن واجبه، في تأمين الزيارات المليونية.

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