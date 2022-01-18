إعلان نتائج القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج القبول المركزي للطلبة الناجحين في الدور التكميلي من الدراسة الإعدادية ضمن القناتين العامة وذوي الشهداء للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه “تضمنت نتائج القناة العامة المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة قبول (756) طالبا فيما اشتملت قناة ذوي الشهداء على (46) طالبا مقبولا منهم (39) ضمن فئة ذوي ضحايا الارهاب و (7) طلاب من فئة ذوي ضحايا جرائم حزب البعث المنحل”.

ودعت التعليم، الطلبة المقبولين الى “الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم غد الاربعاء الموافق 2022/1/19 واتمام إجراءات المباشرة في الجامعات”.

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