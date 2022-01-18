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إيران تتحدث عن تشييد مدن صناعية قرب حدود العراق

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية الايرانية، الاثنين، استعداد طهران لتشييد مدن صناعية في المناطق الحدودية مع العراق.

وقال محمد رضا بورابراهيمي بحسب وكالة “فارس” إن “اجتماعات عقدت مع الناشطين الاقتصاديين حيث يعمل بعضهم في العراق ويعانون من مشاكل في المجالات التنفيذية حيث ينبغي درجها على جدول الاعمال لمعالجتها ضمن موضوع تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

واضاف أن “القطاعين الحكومي والخاص يؤكدون على معالجة المشاكل الاقتصادية مع العراق بهدف تسهيل الاستثمارات في الشؤون التي يحتاجها هذا البلد”.

ونوه الى ان “طهران أكدت استعدادها عدّة مرات لتأسيس مدن صناعية في المناطق الحدودية بين البلدين وفق إدارة مشتركة”.

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