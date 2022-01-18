ارتفاع طفيف في أسعار الدولار مع إغلاق أسواق بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، يوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، فيما بلغ السعر صباح اليوم 148150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط